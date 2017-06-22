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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 22-6-2017

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 22-6-2017

الأخبار
الكونغرس يبحث خيارات مواجهة حزب الله: زيادة الضغط على المصارف اللبنانية
إسرائيل: منع الحرب مع لبنان أفضل من الانتصار فيها

 

النهار
جلسة بواخر الكهرباء تشرذم الحلفاء عشية لقاء بعبدا
ماكرون لا يرى بديلاً شرعياً من الأسد القوات السورية تتقدم نحو حدود الأردن
الجمهورية
لقاء بعبدا أمام اختبار كسر الجليد… والبواخر ترسو في دائرة المناقصات
لا تغييرات في سياسة الرياض اللبنانية

 

اللواء
مجلس الوزراء لأبي خليل: الأمر لي بعد تقرير المناقصات
«الكتائب» يتّهم الحكم بالديكتاتورية.. وتصعيد إسرائيلي قبل إطلالة نصر الله غداً

 

البناء
بن سلمان يسيّل مليارات السعودية لترامب برأس بن نايف بعد الفشل في قطر
ماكرون يقلب الطاولة حول سورية: الرئيس الأسد وحدَه يمنع الفوضى والتقسيم

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المصدر : NBN

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