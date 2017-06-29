عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 29-6-2017

الأخبار

التيار الوطني الحر: التحالف مع الحريري أولاً

عين أنقرة على عفرين: الأكراد ينتظرون «النجدة» من دمشق وموسكو

النهار

خلافات تنذر بكارثة خدمات بدءاً بالكهرباء

السلسلة وملف النفط امتحانان للحكومة تشكيك في الإصلاح و”فتش عن الكهرباء”

المستقبل

دعا إلى الانصراف لمعالجة قضايا الناس

برّي يشدّد على إقرار «السلسلة»

الجمهورية

«السلسلة» معقّدة.. و«اللصوص» يسرقون «المشاعات»

تهويل بالحرب بِلا إشعالها

البناء

تركيا تبدأ بقضم الكعكعة الكردية في غرب الفرات وتحذّر من جدار حدودي أميركي

واشنطن تتراجع عن تهديد الكيماوي بذريعة الردع… وموسكو عازمة على التصدّي

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المصدر : NBN