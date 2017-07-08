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عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 08-07-2017

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 08-07-2017

النهار
ترامب وبوتين تفاهمات على سوريا والإرهاب
لا توافق على ملف التفاوض والحريري و”القوات” لا يتراجعان

الاخبار
الخليج: سياسة الإنكار والسجال الكوميدي
خلافات على النازحين والجيش وتحرير الجرود: بوادر أزمة عونية ـ حريرية

الجمهورية
تذمُّر من غياب الديبلوماسية اللبنانية عن الأحداث العربية والدولية

البناء
اللقاء الأول بين الرئيسين الروسي والأميركي ساعتان وربع بدلاً من نصف ساعة
بوتين وترامب ينجحان بكسر الجليد: البدء بوقف نار في جنوب سورية
القوميون غداً في الأونيسكو لتحيّة زعيمهم… وقيادتُهم زارت ضريحَهُ في ذكراه

اللواء
أسبوع الخلافات: ترنُّح «وثيقة بعبدا» بانتظار زيارة واشنطن

الديار
«فرعية طرابلس» «بروفة» للتحالفات والاحجام وتوافق بين جنبلاط وارسلان درزيا
اللواء ابراهيم للفصائل الفلسطينية: «ما بعد تسليم الارهابي السيد ليس كما قبله»

المستقبل
بكركي عن النازحين: القرار للدولة لا لسفراء وأحزاب
ترامب وبوتين يخطفان أضواء قمّة الـ20

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المصدر : الصحف اللبنانية

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