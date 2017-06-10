عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 10-6-2017

النهار
“حقّكَ رصاصة” كلفة العيش في دولة فاشلة
الاخبار
قانون الانتخاب: التقدّم مستمرّ
الأمن العام يكشف تفاصيل «جحيم رمضان»
الجمهورية
لبنان: لحل الخلافات العربية بالحوار… والقانون يُراوح سلباً
البناء
ترامب ينعى حصار قطر والوحدات التركية تصل الدوحة والبضائع الإيرانية للأسواق
الجيش السوري يُحيّي الحشد الشعبي عبر الحدود… ويدوسان الخط الأحمر الأميركي
الأمن العام لإنجاز كبير يمنع كارثة… وقانصو يحذّر من إخفاق كبير يسبب كوارث
اللواء
رتوش سياسي على مسودة القانون… وباسيل يواجه صعوبات تحالفية
الديار
كواليس قانون الإنتخاب تبشّر بـ «نهاية سعيدة»
اللواء ابراهيم لـ «الديار» : أحبطنا محاولة لإحداث الفتنة وتخريب البلد
المستقبل
قانون الانتخاب في «ربع الساعة الأخير»
المصدر : NBN