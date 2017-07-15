عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 15 ـ 7 ـ 2017

الاخبار

العماد عون: لا خطوط حمراء في وجه الجيش

الجمهورية

«السلسلة» مجدداً: إنفراج أم انفجار… والجيش متأهّب

البناء

برّي والحريري يمهّدان لـ«التشريعية»… والسفير السوري من الخارجية لتنسيق الحكومتين

اللواء

الحريري يتمسّك برفض التفاوض والعودة الطوعية.. وإجتماع في عرسال لضبط المخيمات

الديار

قرار بعدم مُشاركة الجيش في هجوم الجرود وحصر دوره بالدفاع عن جبهته

معلومات في ملف العسكريين الأسرى لدى «داعش» تُكشف لأول مرة

المستقبل

الحريري يُذكّر المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه النازحين واللبنانيين

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المصدر : الصحف اللبنانية