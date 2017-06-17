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عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 17-6-2017

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عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 17-6-2017

النهار
تمديد فوضوي وقمع عنفي “بمادة وحيدة”!

الاخبار
انتخابات بشرّي ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون: معركة رئاسة الجمهورية

الجمهورية
القانون صار نافذاً… والمرّ: سأفوز بمرّة ونصــف أكثر من غيري

البناء
قانون الانتخاب يبصر النور… والجميل يصفه بقانون باسيل… وفرنجية مرتاح

اللواء
«النظام النسبي» يشق طريقه: وإعتراضات في المجلس وصدامات في الشارع

الديار
ولد القانون وبدأت التحضيرات والإحصاءات النسبية تمهيداً للتحالفات
لوائح مكتملة للحراك المدني ورسائل الحريري وباسيل تقلق جنبلاط

المستقبل
الحريري: المستقبل أكبر من أن يُقزّم
جلسة القبض على مؤامرة الستين

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المصدر : الصحف اللبنانية

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