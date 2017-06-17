عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 17-6-2017

النهار
تمديد فوضوي وقمع عنفي “بمادة وحيدة”!
الاخبار
انتخابات بشرّي ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون: معركة رئاسة الجمهورية
الجمهورية
القانون صار نافذاً… والمرّ: سأفوز بمرّة ونصــف أكثر من غيري
البناء
قانون الانتخاب يبصر النور… والجميل يصفه بقانون باسيل… وفرنجية مرتاح
اللواء
«النظام النسبي» يشق طريقه: وإعتراضات في المجلس وصدامات في الشارع
الديار
ولد القانون وبدأت التحضيرات والإحصاءات النسبية تمهيداً للتحالفات
لوائح مكتملة للحراك المدني ورسائل الحريري وباسيل تقلق جنبلاط
المستقبل
الحريري: المستقبل أكبر من أن يُقزّم
جلسة القبض على مؤامرة الستين
المصدر : الصحف اللبنانية