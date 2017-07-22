عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 22-7-2017

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معركة الجرود: نار الميدان ونار التداعيات سبع توصيات أممية “وقائية” حول لبنان

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المقاومة تكسر خط دفاع «النصرة»

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السلسلة الشرقية: المقاومة تُنجز المرحلة الأولى من العملية بالسيطرة على التلال

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معركة تطهير الجرود من التكفيريّين انطلقت مع حزب الله والجيش السوري

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المصدر : NBN