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عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 28-01-2017

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 28-01-2017

النهار
قهوجي: التهديدات مستمرة بعد “الكوستا”

الاخبار
قانون الانتخاب احتيال على النسبيّة

الجمهورية
بحثٌ إنتخابي مضنٍ في التفاصيل… وحديث عن «ضمانات تحالفيّة» لجنبلاط

البناء
تصعيد في اليمن وجمر تحت الرماد في البحرين… وموسكو تمهّد للحوار
حسم النصرة يتدحرج ضدّ الفصائل… والأسد بخير رغم الشائعات السعودية
الرباعي يبحث صيغاً للقانون المختلط… وقانصو يرى «المجلسين» أفضلها

اللواء
صيغة الأكثري والنسبي: إنتخاب أرثوذكسي للطوائف.. ونقاسم مقاعد المستقلين

الديار
«القانون الجديد» سيعيد انتاج «مجلس الدوحة»

المستقبل
قانون الانتخاب: تقدّم وتكتّم وتركيز على المختلط

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المصدر : الصحف اللبنانية

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