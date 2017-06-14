عناوين الصحف اللبنانية يوم الاربعاء 14-6-2017

الاخبار

وأخيراً النسبية: إنجاز… ناقص

قانون الانتخاب: أوّله تمديد وآخره حسابات خاطئة

النسبية في الشوف: الوضع المسيحي لا يطمئن جنبلاط

صفحة جديدة في كتاب الاعتراضات الأرثوذكسية: حركة «لا تجوّزونا ولا تجنّزونا»

الحريري والأزمة الخليجية: الويل أو الويل!

النهار

تمخَّض الجبل فوَلَدَ قانوناً “صُنِعَ في لبنان”

البناء

تفاهم روسي أميركي على تطبيع الوضع العسكري ومنع التصادم في سورية

لبنان يدخل عهد النسبية بقانون الـ15 دائرة والصوت التفضيلي للقضاء

لا للفراغ ولا للتمديد ولا للستين: الحكومة اليوم والمجلس النيابي الجمعة

الديار

مبروك! قانون انتخابي جديد ينفض غبار الستين

لا تصويت للعسكريين ولا كوتا نسائية ولا خفض لسن الاقتراع

اللواء

ساعات التنازلات والإخفاقات: هكذا وُلدت بنود قانون الإنتخابات

الحريري يُهدي «الإنجاز» للبلد ونهوضه الإقتصادي .. وجنبلاط يتحدث عن قانون بنهاية عاطلة

الجمهورية

ولد القانون ..والتمديد يحسم اليوم



المستقبل

بري يهنّئه على إنجازه.. و«خلوة بعبدا» تبتّ اليوم موعد الانتخابات

الحريري يزفّ الى اللبنانيين قانون «النسبية»: نجحنا

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المصدر : الصحف اللبنانية