عناوين الصحف اللبنانية يوم الاربعاء 7-6-2017

الاخبار

ترامب لتميم: إدفع تَسْلم

انتَظروا واشنطن… فهي الخصم والحكم!

بورصة قانون الانتخاب: تشاؤل!

انتحاري جديد في قبضة الأمن العام

عون والطائف: الإخوة الأعداء

النهار

كلام الليل يمحوه النهار… أم يثبِّته اتفاقاً على القانون؟

ترامب ينتقد قطر وأمير الكويت يتوسّط

البناء

الجيش السوري يُحكم حصار داعش شمالاً وشرقاً… وغارة أميركية للإرباك في التنف

ترامب يتبنّى حصار قطر… وألمانيا تحمّله التوتر… وبوتين وماكرون للتسوية

تصعيد سياسي وإعلامي يسبقان اجتماع الوسط… والتبريد لمواصلة المساعي

الديار

خطة “داعش” لاقتحام مواقع الجيش ..دفعات من الإنتحاريين

الجنرال فوديل في بيروت.. هل يُعطي الضوء الأخضر للمعركة في الجرود؟

الجيش يطلب استبدال بعض برامج التدريب بأسلحة نوعيّة ضروريّة

الجمهورية

القانون يقترب ..والجدل يشتد

إمتحانات المتوسط تنطلق

اللواء

إجتماع الـ 5: محاولة لتعويم الإتفاق وإنقاذ البلد من الفراغ

المستقبل

دحَضَ موضة «الأكاذيب والمزايدات» مؤكداً أنّ «شطّ الرملة البيضاء باقٍ لأهل بيروت والنفايات لن تعود»

الحريري للبيارتة: أنتم حرّاس العيش المشترك

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المصدر : الصحف اللبنانية