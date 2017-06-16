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عناوين الصحف اللبنانية يوم الجمعة 16-6-2017

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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عناوين الصحف اللبنانية يوم الجمعة 16-6-2017

الاخبار
انتخابات 2018: ضمور «الحريرية»
لماذا وافق الحريري على النسبية؟
خلاصة حكم في دعوى شربل سليمان
حكومة «تصريف الأعمال» في مواجهة التحديات الآتية
غريب: القانون أفرغ النسبية من محتواها

النهار
التمديد الثالث اليوم: الانطلاقة القاتمة للقانون!

البناء
السعودية تعترف بفشل حملتها لإسقاط قطر وتبحث عن مخارج تحفظ ماء الوجه
الجيش السوري في الرقة ودير الزور ودرعا والتنف… وبوتين يعلن دعمه بالسلاح
أولى ثمار القانون على تحالف القوات والتيار: اللوائح الموحّدة تكون شاملة أو لا تكون

الديار
“ولادة” قانون “افضل الممكن” اليوم..ثلاث “ثغرات” و”فضيحة”
عون يحضّر لـ «ثورة» اصلاحية : تطبيق الطائف والغاء الطائفية

الجمهورية
بعد القانون ..الموازنة والنفط

اللواء
 المجلس يبصم اليوم على «القانون الهجين» والكتل الكبرى برسم الترشيق
دورة إستثنائية منتصف تموز للموازنة.. والكتائب تتّجه للطعن أمام المجلس الدستوري

المستقبل
 قانون الانتخاب: التسويات تصنع المعجزات

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المصدر : الصحف اللبنانية

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