عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 9-6-2017

الاخبار

بريطانيا : كوربن يطيح آمال المحافظين؟

الحصار الأميركي: لا فرق بين أمل وحزب الله

قانون الانتخاب في غضون أيام

هل تسمح واشنطن بانتقال 5000 جندي تركي إلى قطر؟

النهار

الاتفاق الانتخابي نحو التعويم… تجنّباً لسقوط العهد

أبو ظبي تتّهم الدوحة بالتصعيد وقطر “لا تستسلم”

البناء

قطر للكويت لا لشروط الإذعان… ولواشنطن لا نفاوض تحت الحصار… والاستعداد للأسوأ

واشنطن: غرفة عمليات دمشق تنفّذ تهديدها وتستهدف قوات أميركية بطائرة بدون طيار

المساعي الناعمة لحزب الله تدوِّر زوايا الخلاف وتنقذ تفاهم بعبدا من الطريق المسدود!

الديار

«المناورات» لن تجهض القانون وباسيل تعهّد لنصرالله : لا فراغ

الجمهورية

القانون يشتت الحلفاء وينتظر الرؤساء

قيادة الرقة لـ”دواعش” عرسال : تدبروا أمركم

اللواء

إنجاز مسودِّة قانون الإنتخاب ومجلس الوزراء ينتظر عودة الحريري

تخفيض عتبة التأهيلي والتفضيلي على أساس القضاء.. وإقرار كوتا الإغتراب

المستقبل

السعودية ومصر والإمارات والبحرين تُدرج 59 شخصية و12 كياناً مرتبطين بقطر على قوائم الإرهاب

بيان رباعي: لن نتهاون في ملاحقة مموّلي الإرهاب

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المصدر : NBN