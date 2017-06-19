عناوين الصحف ليوم الاثنين 19 حزيران 2017

المستقبل :

الحريري: سنؤمّن الكهرباء 24/24 ونوفّر على المواطن 40% من الفاتورة فرنجية في بعبدا الخميس: تلقّيتُ الدعوة وسألبّيها

الديار :

بري : سأشارك في لقاء بعبدا … والقانون هو فن الممكن قاسم : علاقتنا بـ “التيار” راسخة… وتوقعوا مُفاجآت باسيل : نحن وحزب الله “الحضن”… وتحالفنا ثابت



الشرق :

“مشاورات بعبدا” مع رؤساء الكتل تستأثر بالاهتمام قانون الانتخاب نشر في الجريدة الرسمية الانظار تتجه لمشاورات بعبدا مع رؤساء الكتل ومجلس الوزراء يقارب الملفات الحياتية



اللواء :

“خبصة” تعقيدات في القانون النسبي تهدّد مجلس 2018! 10 شخصيات فقط في دعوة عون للتشاور الخميس.. والحريري يعد بـ24/24 كهرباء بعد الأربعاء



الجمهورية :

لقاء تشاوري في بعبدا الخميس لتنشيط المجلس والحكومة

الأخبار :

خطّة الكهرباء على طاولة الحكومة: تجدّد الهجوم القوّاتي على التيار؟



الحياة :

لماذا لم يحسن باسيل التوجه بخطاب تصالحي مع المستقبل ؟ ترحيب دولي بإنجاز قانون الانتخاب اللبناني وتلويح بعقوبات قاسية على “حزب الله”

البناء :

التجاذب السوري الأميركي ينتقل إلى الشمال بإسقاط طائرة سورية بعد نجاحات الجيش في الرقة الصواريخ الإيرانية العابرة تستهدف داعش في دير الزور… والسيطرة على الحدود حُسِمَت عون يجمع بري والحريري وقاسم وجنبلاط وباسيل وجعجع وفرنجية وقانصو وبقرادونيان وأرسلان

العربي الجديد :

قطر تتمسك باستقلالية دبلوماسيتها والحوار

الأنوار :

في اول اجتماع من نوعه … عون يدعو الى القصر رؤساء الاحزاب المشاركة بالحكومة

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام