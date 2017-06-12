عندما يعجز الجميع عن شرح “لماذا تبكي النّساء ؟”

سأل الولد أمّه: لماذا تبكين ؟ أجابتْه : لأنّي امرأة .. فقال الولد : أنا لا أفهم هذا !! فاحتضنتْه أمّه و قالت : و لن تفهمه أبداً ..

ثمّ سأل الولد أباه : لماذا تبكي أمّي بلا سبب ؟ أجاب أبوه : جميع النّساء يبكين بلا سبب ..

كبر الولد و أصبح رجلاً، و لا زال يجهل لماذا تبكي النّساء .. و في النهاية سأل عالماً حكيماً، لماذا تبكي النساء ؟ أجاب الحكيم : عندما خلق الله المرأة جعل لها أكتافاً قويّة جدّاً، لتحمل عليها أحمال العالم .. و جعل لها ذراعيْن ناعمتيْن و حنونتيْن، لتعطي الرّاحة .. و أعطاها قوّةً داخليّة لتحتمل ولادة الأطفال، و تحتمل رفضهم لها عندما يكبرون .. و أعطاها صلابة، لتحتمل أعباء أسرتها و تعتني بهم و تبقى صامدة في أصعب الظّروف و دون تذمُّر .. و عندما يفشل الجميع وييأسون تبقى أيضاً صامدة ..

و أعطاها محبّة لأطفالها، لا تنتهي و لا تتغيّر .. حتى لو عادوا إليها و سبّبوا لها الألم ..

أخيراً، أعطاها “الدّموع” .. لتذرفها عند الحاجة، فترمي أحمال هذه المسؤوليّة الكبيرة .. و تستطيع أنْ تواصل الرّحلة .. و هذه هي نقطة ضعفها الوحيدة ..

لذلك احترموا دموع نساء العالم، حتى وإن كُنّ يبكين بلا سبب !!

يا بني، قُطِع حبلُك السُّريّ لحظة خروُجك إلى الدُّنيآ، وبقي أثره في جسدك ليذكرك دائما بإنسانة عظيمة، كانت تغذيك من جسدها!

print

المصدر : NBN