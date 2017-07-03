عواقب وخيمة للمتأخرين في المدارس !!

قررت مجموعة من المدارس البريطانية فرض غرامات صارمة على أولياء الأمر، في حالة تأخر أبنائهم عن الحضور إلى المدرسة في الوقت المحدد.

وجاء القرار بالتزامن مع إعلان المجالس التعليمية في مقاطعات إيسكس وهامشاير وويست ميدلاندز، فرض عقوبات مادية صارمة، قد تزيد عن مبلغ 70 دولارا، على أهالي الطلاب المتأخرين.

ووفقا لصحيفة “إندبندنت”، قد تتضاعف الغرامة إلى 150 دولارا إذا لم يتم دفعها في غضون 3 أسابيع كحد أقصى.

كما أعلن مجلس مقاطعة وارويكشاير، أن الطلاب سيعتبرون متأخرين، إذا ما تخلفوا عن الحضور بعد مرور 30 دقيقة من بدأ الدوام الرسمي.

وانتقدت مسؤولة سابقة في مجلس التدريس البريطاني، القرار، ووصفته بأنه “غير مدرك لما يحدث في المدارس”.

وأضافت “هناك العديد من أولياء الأمور الذين يحاولون الموازنة بين العمل وتوصيل الأطفال الآخرين، بالإضافة لزحام الطرق صباحا”.

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المصدر : وكالات