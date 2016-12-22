عون: الدولة التي بدأت مرحلة استنهاض بحاجة إلى مشاركة الجميع

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على “ضرورة احترام القوانين وعدم تجاوزها”، لافتاً إلى أن “الدولة التي بدأت مرحلة استنهاض، بحاجة إلى مشاركة الجميع وفي كل الميادين خصوصاً لناحية العمل الاصلاحي والتغييري فيها”.

ودعا الرئيس عون المواطنين الى “أن تكون أعينهم ساهرة في عملية مكافحة الفساد”، مؤكداً “جهوزية العهد لحمايتهم في ذلك”.

كما استقبل وزير الدفاع يعقوب الصراف الذي عرض معه أوضاع الوزارة وخطة العمل للمرحلة المقبلة.

واستقبل الرئيس السابق للجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين وعرض معه مواضيع عامة.

من جهته، لفت نقيب صيادلة لبنان جورج صيلي إلى أنه “بكثير من الأمل نتطلع في نقابة صيادلة لبنان إلى فخامتكم كي نعبر بمهنة الصيدلة من آتون القلق واستباحة الحقوق والدور إلى شاطئ الأمان وأنتم أكثر من يعلم أن الصيدلي ركن أساس في المنظومة الصحية وصحة المواطن مقدسة لا يجوز ان يتلاعب بها احد”، مشيراً إلى أنه “كان لنا شرف لقاء الرئيس الذي أبدى تفهماً عميقاً لواقعنا المرير ولمطالبنا المحقة”، آملا “تحقيق المطالب التي من شأنها الارتقاء بهذه المهنة وصيانة دور الصيدلي وتطويره، كي يستطيع أن يقوم بواجبه تجاه المريض”.

وأكد عون “ضرورة العمل على احترام القوانين وعدم تجاوزها”، لافتاً إلى أن “الحكومة ستعمل بوحي من خطاب القسم لتحقيق ذلك”.

واستقبل الرئيس عون وفد “التجدد للروم الكاثوليك”، برئاسة شارل عربيد الذي أكد “دعم “التجدد” لعهد الرئيس عون في ضوء الاولويات التي حددها في خطاب القسم لا سيما منها “استئصال الفساد وتحقيق الاصلاح والتجدد في الاداء السياسي من خلال قانون عادل للانتخابات وتنشيط الاقتصاد والعودة بلبنان الى سابق عهده الذهبي”.

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المصدر : NBN