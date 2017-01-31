عون: انا مع قانون النسبية لكن أطمح ان يكون التمثيل بشكل صحيح وعادل

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “البلوكات النفطية والغازية التي تم تحديدها ستلزم بكل شفافية وانفتاح ومردود الانتاج سيكون في صندوق سيادي”.

وفي تصريح له خلال لقائه وفدا من نقابة الصحافة، شدد عون على “ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها واقرار قانون جديد يعطي كل فريق حجمه”، معلنا أنه “مع قانون النسبية الا ان ما أطمح اليه هو ان يكون التمثيل بشكل صحيح وعادل”.

ولفت الى أن “87 في المئة من اللبنانيين يريدون اجراء الانتخابات على اساس قانون جديد ولا يمكنني ان أتجاهل هذه التوجهات”، موضحا أن “اللامركزية الادارية ستعرض على المجلس النيابي الجديد وستشكل لجنة متخصصة خاصة لمتابعة انجازها”.

وشدد على أن ” كل القطاعات الادارية والعسكرية والامنية والدبلوماسية ستشهد تشكيلات هي الان موضع درس تراعي الانتاجية”، مشيرا الى أن “العراقيل التي وضعت في الماضي في طريق المشاريع الكهربائية والمائية ستذلل لتأمين الماء والكهرباء للبنانيين باقصى سرعة ممكنة”.

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المصدر : NBN