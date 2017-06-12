عون بعد لقائه رئيس قبرص:نشجع على رفع مستوى التعاون بمجال النفط والغاز

أوضح رئيس الجمهورية ميشال عون، عقب لقائه نظيره القبرصي نيكوس اناستاسيادس، أن ” لقاء اليوم هو مناسبة للبحث في كيفية تطوير العلاقات بما يخدم مصالحنا المشتركة”، مثمناً “التعاون السياسي القائم بين لبنان وقبرص ونشجع حكومتي بلدينا على رفع مستوى التعاون في مجالات النفط والغاز”.

وشدد عون على “ضرورة تعزيز الحوار في مجال الطاقة بين البلدين”، مضيفاً “في السياق الاقتصادي أكدت ضرورة تحريري شروط دخول المنتجات اللبنانية إلى الاسواق القبرصية وتطرقنا خلال اللقاء إلى الوضع العام في المنطقة والعالم حيث يضرب الارهاب في كل الاتجاهات واتفقنا على توحيد الجهود من أجل مكافحته”.

وأوضح عون أنه “لفت نظر اناستاسيادس إلى ضوررة ان يكون أمن لبنان من أهم المسائل على أجندة سياسة الاتحاد الأوروبية وأوجه الشكر إلى دولة قبرص على المساعدات العسكرية التي تقدمها للجيش اللبناني”، مؤكداً “دعم وحدة الاراضي القبرصية وضرورة إيجتد تسوية تضمن الاستقرار في قبرص وتطرقنا أيضا إلى مبادرة قبرص حول محاربة تهريب الآثار وأكدت دعم لبنان المطلق لهذه المبادرة واستعداده للعمل وفقها”، مشيداً “بمتنانة العلاقات بين بلدينا”، ومتمنيا “لها أن تتطور وتتعزز في مختلف القطاعات والمجالات”.