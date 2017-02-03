عون: لا توجد ارادة لانجاز قانون انتخابي

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى اعتماد المعيار الواحد في اي قانون انتخابي وسأطرح الاستفتاء في حال اقفلت الافق امام انجاز قانون جديد، مشيرا الى ان الازمة تكمن في ان كل واحد يريد ان يسحق الاقلية الموجودة في طائفته ويمد يده على جيب الاخر كي يشلحه عددا من المقاعد.

وأكد “أننا لسنا متمسكين بالقانون الأرثوذكسي بقدر تمسكنا بانجاز قانون عادل يحقق التمثيل الصحيح”، لافتا الى انه لا توجد ارادة لانجاز قانون انتخابي، وكيف يمكن ان نعمّر مجتمعا مستقرا في ظل انتفاء مثل هذه الارادة؟”.

وشدد على “أنني سأكون ابا للجميع وسأراعي مصلحة الجميع من دون استثناء او تفرقة”، لافتا الى “اننا نعمل لتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد سيكون لها حق الاطلاع والتدخل”، مشيرا الى “أنني سأطالب ببحث واقرار ضمان الشيخوخة”.

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المصدر : NBN