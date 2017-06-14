عون يهنئ بإنجاز قانون الانتخاب… الحريري: الستين وراءنا والتمديد تقني

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، في قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، الذي يبحث في جدول اعمال مؤلف من 47 بندا اولها مشروع قانون الانتخابات النيابية.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هنأ بإنجاز قانون الانتخاب، واعتبره انجازاً كبيراً بحيث ان النظام الاكثري لم يكن يحقق عدالة لتمثيل.

وقال الرئيس عون في بداية الجلسة “قد لا يتم تحقيق عدالة التمثيل بالمطلق ولكن ما تم التوصل اليه هو خطوة للأمام”، لافتا الى ان الجلسة ستبقى مفتوحة الى حين إقرار الحكومة القانون وإحالته الى مجلس النواب.

من جهته، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن “قانون الستين أصبح وراءنا والتمديد الذي نلجأ اليه هو تقني لإجراء انتخابات حديثة وشفافة ونزيهة”، قائلا “نزف للبنانيين انجازاً”، مؤكدا أن الرهان سيبقى دائماً لتطوير هذا الإنجاز، والتوصل الى اقرار واضح لحقوق المرأة”.

وأوضح الحريري أن هناك أربعة أو خمسة وزراء سيعدون الصياغة النهائية لمشروع القانون لإرساله الى مجلس النواب.​

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المصدر : وكالات