عيد الاب! لماذا اختير كي يكون في 21 حزيران من كل عام؟

وهل تعيّد كل البلدان التاريخ نفسه؟!؟!؟

تكريم الاب بيوم 21 حزيران من كل عام اختارته الهيئات العالمية نظرا لاهمية هذا اليوم في التاريخ حيث كان يعمل فيه الرجل اما في الحقل او المعمل على انه اطول نهار تضيء شمسه في السنة.

حيث يبدأ العد العكسي لطول النهار حيث يبدأ في القصر الى ان يتساوى الليل بالنهار في 21 ايلول من كل عام . وبما انه اطول نهار عمل مضني كان يعمل به اجدادنا لذلك اختير ليكون عيد الاب كما ان 21 من اذار كل عام هو عيد الربيع والامومة.

إقرار عيد الأب ونشوئه في الولايات المتحدة تعود بجذورها إلى عام 1909.

فقد قادت حملة الاحتفاء بعيد الأب ورعتها، سيدة من مدينة سبوكان في ولاية واشنطن، اسمها سونورا سمارت دودس. تذكرت هذه السيدة، خلال استماعها إلى موعظة الكنيسة عن عيد الأم، كيف تفرّغ والدها لرعايتها هي وإخوتها الخمسة بعدما فارقت أمها الحياة وهي تلد طفلها السادس.

وبدأت، وفاءً لوالدها ولآباء آخرين قاموا بالتضحيات نفسها، بقيادة حملة لنشر هذه الرسالة كُلّلت عام 1910 بإعلان يوم التاسع عشر من حزيران عيداً للأب في مدينة سبوكان.

تناقلت وسائل الإعلام فكرة عيد الأب وطرحتها عبر مقالات وتحقيقات، ما زاد الاهتمامين الرسمي والشعبي بها وساهم في انتشارها في ولايات أميركية أخرى وفي كندا، لكن الاحتفال بقي غير رسمي حتى عام 1966.

فبعدما دانت السيناتور سميث تجاهل الكونغرس الأميركي للمناسبة عام 1957، انسابت موجة من النداءات الموجّهة إلى رؤساء الولايات المتحدة، استجاب لأحدها أخيراً الرئيس ليندن جونسون عام 1966، حين أعلن الأحد الثالث من حزيران عيداً للآباء، لكنه إعلان لم يكرّس سوى عام 1972 حين وقّع الرئيس ريتشارد نيكسون قرار الكونغرس بتثبيت العيد رسمياً.

انتشر العيد من الولايات المتحدة إلى مختلف دول العالم، واختلفت التواريخ التي حددت من بلد إلى آخر، إلا أن الجدير بالملاحظة أن بعض البلدان حدّدته بالتزامن مع مناسبات دينية. ففي البلدان ذات التراث الروماني الكاثوليكي حُدد يوم التاسع عشر من آذار، وهو يوم القديس يوسف، عيداً للأب. وفي ألمانيا، يصادف عيد الأب يوم الصعود (خميس العود عند المسيحيين). وفي إيران هو يوم مولد الإمام علي، بينما حُدّد عيد الأم يوم ولادة الزهراء. أما في لبنان فهو يصادف مرور ثلاثة أشهر بالضبط على عيد الأم

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المصدر : NBN