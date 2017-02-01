عين الفراعنة على نهائي أفريقيا

يواجه المنتخب المصري لكرة القدم، مساء اليوم منتخب بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في ظل غياب عدد من أبرز لاعبيه بسبب الإصابات.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش على استاد العاصمة الغابونية ليبرفيل

ووصل منتخب الفراعنة إلى نصف النهائي بعد فوزه بهدف وحيد أحرزه محمود كهربا في مرمى المغرب بالدور ربع النهائي، بينما وصلت بوركينا فاسو إلى الدور نفسه بعد تغلبها على تونس بهدفين من دون رد.

ويخوض منتخب الفراعنة المواجهة بعد ثلاث ضربات تلقاها إلى الآن، حيث خسر عددا من أبرز اللاعبين، إذ سيغيب المهاجم مروان محسن عن الملاعب أشهرا طويلة بعد تعرضه إلى إصابة خطيرة في الركبة.

وفي المقابل، تمكن “خيول بوركينا” من تحقيق نتائج قوية في هذا البطولة، إذ تصدر مجموعته بـ5 نقاط من تعادلين وفوز، وأزاح المنتخب التونسي من طريقه في ربع النهائي.

ويلعب في صفوف المنتخب البوركيني عدد من اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية، أمثال بيرتراند تراوري الذي يلعب في صفوف تشلسي الإنجليزي، وبريجوس ناكولما الذي يلعب في قيصري سبور التركي.

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المصدر : وكالات