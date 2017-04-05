غاتيلوف: روسيا مستعدة لفرض الفيتو على قرار مجلس الأمن حول سوريا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف استعداد موسكو لفرض الفيتو على قرار مجلس الأمن حول سوريا في حال طرحه من دون تشاور.

وقال غاتيلوف الذي مثل روسيا، في مؤتمر استضافته بروكسل لدعم مستقبل سوريا، اليوم الأربعاء: “الغربيون، يسعون عمداً لتسريع هذه العملية[عملية التصويت]، بأسرع ما يمكن لاتخاذ هذا القرار. فهم، وكما فهمت، يريدون أن يفعلوا ذلك، بالكاد إذا لم يكن اليوم، لربما غداً. لكن مجلس الأمن الدولي، لا يقوم بهذه الأمور بسرعة. وبدون المشاورات، بطبيعة الحال، يمكن وضع القرار للتصويت، ولكن، سيكون من الواضح أنهم سيتلقون الفيتو عليه [على مشروع القرار]”.

وقال غاتيلوف، إن مجلس الأمن عقد جولة من التشاورات حول سوريا ونتائجها غير واضحة بعد، مؤكداً أن روسيا مصره على توجه بعثة متوازنة من حيث التشكيل إلى مكان الحادث في إدلب، وأكد غاتيلوف: “يجب أن تكون تشكيلة البعثة متوازنة حتى تصدر عنها تقييمات موضوعية”.

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المصدر : NBN