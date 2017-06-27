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غارات صهيونية تستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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غارات صهيونية تستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي غارات متفرقة على عدد من المواقع التابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
واشارات مصادر فلسطينية الى ان طائرات الاحتلال، استهدفت موقع بدر التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة بصاروخ، وفي منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة، استهدف الاحتلال أرضا زراعية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال وسط قطاع غزة بعدة قذائف.

وفي شمال شرق محافظة رفح اغار طيران الاحتلال باكثر من 3 صواريخ، ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

بدورها اعلنت ماتسمى احفاد السلفية مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ على النقب المحتل.

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المصدر : وكالات

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