غالبية الروس يعتبرون بوتين رجل عام 2016

يعتبر غالبية المواطنين الروس (64%) الرئيس فلاديمير بوتين الشخصية السياسية الأولى في العام الجاري. جاء ذلك في دراسة قام بها مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا “فتسيوم”.

وذكرت الدراسة أن المواطنين اختاروا وزير الخارجية سيرغي لافروف ليشغل المركز الثاني( 18%) وحل ثالثا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي(8%) وبعده جاء رئيس الوزراء دميتري مدفيديف ( 7%). وفي تصنيف رجال النخبة الروسية شغل بوتين أيضا المركز الأول( 77%) في الاستطلاع الذي أجراه “فتسيوم”.

وبالنسبة للرياضيين جاءت في المركز الأول يلينا إسمبايفا حاملة لقب البطولة الأولمبية مرتين ( 8%) وحل ثانيا لاعب البياتلون انطون سيبولين ( 5%). وفي ترتيب الفنانين والممثلين شغل المركز الأولى في الاستطلاع كل من دانيل كوزلوفسكي وسيرغي بيروكوف( 5%) . ونال المطرب فيليب كيركوروف لقب موسيقي العام الجاري ( 7%) وجاء بعده غريغوري ليبس ونيقولاي باسكوف وسيرغي لازريف ( 4%).

وبين أفلام السينما الروسية جاء أولا فيلم “28 من البانفيلوفيين” ( 5%) وفيلم “الطاقم” ( 4%).

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المصدر : روسيا اليوم