“غوغل” يحتفي بالفنان المصري بيكار

احتفى محرك البحث العالمي غوغل بالفنان التشكيلي المصري، حسين بيكار، بمناسبة مرور 104 أعوام على ذكرى ميلاده.

وحسين أمين بيكار ذي الأصول القبرصية التركية ولد في 2 كانون الثاني 1913، ويعد رائد مدرسة الفن الصحفي وخاصة صحافة الأطفال في مصر.

وينسب لبيكار تمكنه من تحويل الرسم الصحفي ليصبح أقرب إلى العمل الفني الكامل.

التحق بيكار بكلية الفنون الجميلة عام 1928، (مدرسة الفنون العليا آنذاك)، ثم عمل مدرسا للرسم في المغرب، حيث عاش سنوات قبل العودة إلى مصر.

تفرغ للرسم الصحفي في مؤسسة “الأخبار”، والذي كان يمارسه منذ عام 1944، وقدم أعمالا لن تنساها الذاكرة الفنية.

ومن أشهر لوحاته “تكوين من النوبة”، ولوحة “جني البرتقال”، ولوحة “لحن نوبي”، ولوحة “لحن ريفي”، كما كتب كتاب صور ناطقة وأيضا كتاب رسم بالكلمات، وله أيضا رباعيات وخماسيات زجلية.

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المصدر : وكالات