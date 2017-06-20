فابيو كوينتراو يعود إلى الدوري البرتغالي من بوابة سبورتينج لشبونة

أصبح رحيل فابيو كوينتراو عن ريال مدريد مؤكداً هذا الصيف ، حيث أن اللاعب سيعود إلى الدوري البرتغالي ابتداءً من الموسم المقبل من بوابة سبورتينج لشبونة .

ونشرت شبكة “سكاي سبورتس” صوراً تؤكد اجتياز فابيو كوينتراو الفحوصات الطبية اللازمة في عيادة سبورتينج لشبونة قبل التوقيع على عقد انتقاله إلى النادي الإسباني .

ومن المنتظر أن يعلن سبورتينج لشبونة عن تعاقده مع فابيو كوينتراو خلال الساعات المقبلة قادماً من ريال مدريد ، على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء في صيف 2018 .

ويرتبط فابيو كوينتراو (29 سنة) مع ريال مدريد بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2019 ، هو الذي انتقل إلى النادي الإسباني قادماً من بنفيكا في صيف 2011 مقابل 30 مليون يورو .

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المصدر : وكالات