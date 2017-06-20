فتاوى تتيح للأمم المتحدة الحصول على الزكاة

أعلنت الأمم المتحدة أنها حصلت على فتاوى شرعية، تبيح للمسلمين في أنحاء العالم دفع زكاتهم إليها، لمواجهة أزمة اللاجئين والنازحين المتفاقمة حول العالم.

ويقدر خبراء أن مقدار زكاة المال التي يتم توزيعها سنويا في الدول الإسلامية يتراوح بين 20 و30 مليار دولار أميركي.

ويدفع المسلمون حول العالم الزكاة التي تقدر عادة بنحو 2.5 بالمئة من أي مدخرات مر عليها عام. وبشكل عام تجمع مؤسسات الدولة هذه الأموال لمساعدة المواطنين الفقراء.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها حصلت على فتاوى من رجال دين مسلمين كبار في مصر والمغرب واليمن وكذلك داعية إسلامي سعودي كبير، إذ تأمل أن تقنع أثرياء المسلمين، خاصة في الدول الغنية، بالتبرع بزكاتهم مباشرة لأعمال الإغاثة.

ونقلت رويترز عن محمد أبو عساكر، وهو متحدث باسم المفوضية في الشرق الأوسط، إن المشروع تجديد في جهود المفوضية لجمع التبرعات. ونشرت المفوضية الفتاوى على موقعها الإلكتروني الذي ناشد دفع الزكاة لبرامج المساعدات.

وقدرت الأمم المتحدة أنها ستحتاج إلى 8 مليارات دولار في المجمل هذا العام لتوفير المساعدات لإنقاذ أرواح ملايين السوريين داخل وطنهم واللاجئين الذين تستضيفهم دول مجاورة.

ودعت المفوضية أيضا إلى توفير 2.1 مليار دولار لتلبية احتياجات الغذاء والدواء في اليمن حيث يواجه 12 مليون شخص خطر المجاعة والكوليرا بعد عامين من الحرب الأهلية.

print

المصدر : سكاي نيوز