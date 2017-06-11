فتح صناديق الاقتراع في فرنسا في اطار الانتخابات التشريعية

فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في فرنسا للدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي تأتي بعد شهر على انتخاب الرئيس ايمانويل ماكرون الذي يأمل في الحصول على اغلبية واسعة لتمرير اصلاحاته.

ويتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي يتوقع أن تمنح الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون أغلبية قوية تسمح له بإجراء الإصلاحات الموعودة.

ويجري الاقتراع وسط اجراءات امنية مشددة ينفذها حوالى خمسين الف شرطي ودركي بينما تواجه فرنسا منذ 2015 سلسلة هجمات اسلامية اسفرت عن سقوط 239 قتيلا.

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المصدر : وكالات