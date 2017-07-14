فرانشيسكو توتي ينضم رسمياً إلى إدارة روما

أعلن روما عن انضمام الأسطورة فرانشيسكو توتي إلى إدارة النادي ابتداءً من هذا الصيف ، بعد مفاوضات عسيرة تمكن خلالها رئيس نادي الذئاب من إقناع لاعبه السابق بإعلان اعتزال اللعب والالتحاق بمجلس الإدارة .

واجتمع رئيس روما جيمس بالوتا مساء اليوم الخميس مع أسطورة النادي فرانشيسكو توتي حيث تم التوصل إلى اتفاق لإنضمام الدولي الإيطالي السابق إلى مجلس إدارة روما ابتداءً من هذا الصيف حيث سيكون مساعداً للمدير الرياضي رامون رودريجيز مونشي .

وسيستلم فرانشيسكو توتي منصبه الجديد في إدارة روما ابتداءً من شهر أغسطس المقبل ، وسيشغل أسطورة النادي دوراً إدارياً بين الرئيس جيمس بالوتا والمدير الرياضي مونشي حيث أنه سيكون أقرب رجال الإدارة إلى اللاعبين والمدرب .

وتم إقناع فرانشيسكو توتي بإعلان اعتزاله والانضمام إلى إدارة روما بعد أسابيع من المفاوضات ، حيث أنه كان يفضل مواصلة مسيرته كلاعب لموسم آخر خارج روما خصوصاً وأنه تحصل على عروض رسمية من الولايات المتحدة واليابان .

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المصدر : NBN