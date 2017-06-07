فرنجية: الثقافة البيئية أولوية ونشرها حاجة ضرورية في مجتمعنا

أكد رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، خلال لقائه وفداً من لجنة البيئة في تيار “المردة” بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أن “الثقافة البيئية أولوية ونشرها حاجة ضرورية في مجتمعنا”.

وأشار فرنجية إلى أن “اهتمامي بالبيئة ليس اهتماماً طارئاً بل يعود إلى أكثر من ربع قرن. وقد حملنا الهمّ البيئي منذ الثمانينات وما زلنا بالأفعال وليس بالأقوال”، مذكراً بعدد من الإنجازات في المجال البيئي منها التشجير (زرع أكثر من مليون شجرة)، صياغة قانون الصيد، إنشاء المحميات والمواقع الطبيعية وأهمها محمية إهدن وآخرها وادي القراقير (الذي أعلن موقعاً طبيعياً عام 2002) والذي يربط حرش إهدن وغابة بنشعي بالإضافة إلى إنشاء البرك والبحيرات.

وشدد فرنجيه على ضرورة “تنظيم الصيد وتحويله إلى مورد سياحي واقتصادي في الأرياف ما قد يؤدي إلى خلق فرص عمل تتماشى مع المحافظة على التوازن البيئي، انطلاقاً من التنوع الطبيعي في لبنان وجمال الطبيعة في الجبال”، مؤكداً أن “الصيد المحترف الذي يطبق القوانين ويحترم الطبيعة يضمن الدورة الطبيعية ويحميها”.

أما في مجال التطويرات التي يحتاجها القطاع البيئي، فأشار فرنجيه إلى مشاريع السدود، لافتاً إلى أن “السدود نوعان: جوفية وسطحية وحالياً تنتشر في لبنان السدود السطحية ولكن الأفضل هو إنشاء السدود الجوفية بهدف تخزين المياه ومن دون تشويه الطبيعة”. وختم مشدداً على ضرورة “بناء أبراج المراقبة وفتح الطرقات الزراعية لتسهيل مكافحة حرائق الغابات”.