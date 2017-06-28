فرنجية: منفتحون على الجميع وبهذه الروحية كان اللقاء في بعبدا

اكد رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية ان “قواعدنا تملك من الوعي ما يجعلها تحكم على النتائج، وهذه هي الواقعية في السياسة وفي اي قطاع عملي، قواعدنا مؤمنة وغير متطرفة تثق بقيادتها كما القيادة تثق بها”.

واشار امام وفد من موظفي كازينو لبنان من المردة والاصدقاء، الى اننا “نستمد قوتنا من بعضنا ونحن معكم منفتحون على الجميع، ومن يقصدنا يجدنا وبابنا مفتوح، وبهذه الروحية كان اللقاء في بعبدا حيث لبينا دعوة فخامة الرئيس ميشال عون وكررنا القول اذا تلقينا دعوة اخرى نلبي، والى ايجابية اللقاء تطرقت الى ضرورة الاهتمام بشؤون الناس وهمومهم بمعزل عن الخلافات والاختلافات”.

وفي قانون الانتخاب، تحدث فرنجيه عن اهمية اقرار هذا القانون ولو بعد جهد ومحاولة البعض ضربه من خلال قوانين مختلفة، لافتاً الى اهمية قراءة دقيقة للصوت التفضيلي حرصاً على حلفائنا. واكد ان الصبر ميزة والمصداقية استمرارية فيما الكيدية لا افق لها.

وختم بالقول، متوجهاً الى الحاضرين: “الكل ينظر اليكم باحترام وبعين من الاعتبار لانكم اثبتم كفاءتكم وقدرتكم ومرونتكم بالتعاطي”.