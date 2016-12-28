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فرنسا ..اعتقال شخص يشتبه في تخطيطه لهجوم في ليلة رأس السنة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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فرنسا ..اعتقال شخص يشتبه في تخطيطه لهجوم في ليلة رأس السنة

قال مصدر في الشرطة الفرنسية إنها اعتقلت في جنوب غرب فرنسا رجلا للاشتباه بتخطيطه لهجوم في ليلة رأس السنة.

وقال المصدر إن الرجل الذي اعتقل في منطقة كيو غربي تولوز أمس الثلاثاء “كان معروفا سابقا لدى الشرطة”.

وأضاف المصدر أن شخصين آخرين، أحدهما يشتبه في أنه خطط لتنفيذ هجوم على الشرطة، اعتقلا يوم الثلاثاء في مداهمة أخرى للشرطة في تولوز.

وعززت الشرطة وجودها في المواقع السياحية داخل المدن الكبرى وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بعد الهجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين هذا الشهر.

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المصدر : NBN

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