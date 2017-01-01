فرنسا تطرد تونسيين هددا النظام العام

طردت فرنسا تونسيين اثنين يشكل وجودهما “تهديدا خطيرا” للنظام العام، وأرسلتهما إلى بلدهما بعد خروجهما من السجن، حسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو لورو.

وأوضح لورو في بيان أنه بعدما قضى التونسيان “عقوبة طويلة في السجن، الأول بسبب وقائع جنح حق عام، والثاني بسبب وقائع (تتعلق) بالإرهاب، تم اطلاق سراحهما هذا الصباح (السبت) من مركز اعتقالهما”، من دون أن يعطي تفاصيل حول هويتيهما.

وأشار البيان إلى أنه صدرت في حق التونسيين قرارات وزارية بالطرد تعود إلى الأول والثالث عشر من ديسمبر 2016 “نظرا إلى التهديد الخطير للنظام العام الذي يشكله بقاؤهما على التراب الفرنسي”.

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المصدر : NBN