فقدان مركب بماليزيا على متنه 28 سائحاً صينياً

أعلن خفر السواحل الماليزي، اليوم (الأحد)، فقدان مركب على متنه 31 شخصًا، بينهم 28 سائحًا صينيًا، وذلك أثناء إبحاره قبالة الشطر الماليزي من جزيرة بورنيو.

وقال متحدث باسم الوكالة الماليزية للمراقبة البحرية إن «مالك المركب تقدم ببلاغ مساء السبت عن اختفاء المركب، وقد أطلقنا عمليات بحث عنه».

وأضاف أن المركب كان متجهًا إلى جزيرة تبعد نحو 60 كلم إلى الغرب من كوتا كينابالو عاصمة ولاية صباح الشرقية.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن قنصليتها العامة في كوتا كينابالو على اتصال مع الحكومة الماليزية لدعوتها إلى أن تفعل ما بوسعها لإنقاذ رعاياها

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المصدر : NBN