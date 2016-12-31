فقيرة هندية تتلقى 13 مليون دولار في حسابها البنكي عن طريق الخطأ

أوردت The Financial Express أن امرأة من مدينة ميراج الهندية طلبت المساعدة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسبب تلقيها 1 مليار روبية بالخطأ.

وتعمل المرأة الهندية “شيتال ياداف” في قسم التغليف بمعمل لقاء 5 آلاف روبية شهريا، ما يعادل نحو 69 دولارا.

وعندما سحبت نقودا من حسابها المصرفي بواسطة بطاقتها في 18 ديسمبر/كانون الأول وجدت زهاء 1 مليار روبية، ما يعادل نحو 13.8 مليون دولار، على حسابها. ولم تصدق شيتال عينيها، وطلبت من الرجل الواقف بجانبها في الطابور قراءة ذلك الرقم الفلكي – 999999394 وأكد الرجل صحة رؤيتها.

ذهبت شيتال بعدها إلى صراف آلي آخر، لكن الثاني قرأ نفس النتيجة.

وراجعت المرأة البنك، لكن القائمين عليه أجّلوا النظر في طلبها يومين للتحقق من الأمر، ثم نصحوها بالعودة لمراجعة المسؤول الذي كان غائبا آنذاك. وعند عودة شيتال إلى البنك مجددا وجد الموظفون حجة أخرى لتفادي التحقيق في الموضوع.

بعد ذلك قررت ياداف مع زوجها إرسال رسالة إلى رئيس وزراء الهند، مصرّين على أنه من المستحيل أن يمتلكا هذا المبلغ، خاصة مع وقوع ذلك المبلغ الفلكي على حساب لا يجوز ادخار ما يزيد عما يعادل نحو 690 دولارا عليه.

وطلبت شيتال من رئيس الوزراء مودي تقديم المساعدة في حل مشكلتها.

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المصدر : لينتا.رو