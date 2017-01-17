فنيانوس: الاجهزة التي تقوم بإصدار الاصوات لابعاد الطيور قيد التجربة

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن” الاجهزة التي تقوم بإصدار انواع من الاصوات كصوت الباشق وغيرها من الطيور الكبيرة والترددات لابعاد طائر النورس ومنعه من الاقتراب الى حرم المطار، هي الان قيد التجربة وهي هبة مقدمة الى وزارة الداخلية وعددها 16 جهازا”، مشيرا الى أنه “اذا أعطت هذه الاجهزة الفعالية الكاملة سيتم الاعلان عنها للرأي العام”.

وأكد فنيانوس في تصريح أنه “حتى هذه اللحظة ابتعدت الطيور ولكن نحن بانتظار التأكد أكثر من فعاليتها وبذلك يصبح عددها عشرين جهازا”، لافتا الى أن “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سارع الى الاتصال فورا بالمعنيين واعطى توجيهاته الى الهيئة العليا للاغاثة للقيام بكل ما هو مطلوب وتأمين الاعتمادات اللازمة لشراء الاجهزة المختصة لابعاد الطيور من محيط المطار”.

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المصدر : الوكالة الوطنية