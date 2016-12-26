فوائد صحية مذهلة إذا تناول ملعقة صغيرة من القرفة يومياً

تحتوي القرفة على الكثير من الفوائد الصحية، فهي مضادة للأكسدة والالتهابات، وتعمل على علاج العديد من الأمراض.

والقرفة أيضًا تعد أحد التوابل العطرية المستخدمة منذ العصور القديمة، وهى مصدر كبير للحديد والمنغنيز والألياف والكالسيوم، وتعمل أيضًا على حفظ الطعام وقتل الجراثيم والبكتيريا الموجودة داخله، لكن مرضى الكبد بحاجة إلى توخي الحذر وتناولها بنسبة بسيطة، ويُفَضل مشورة الطبيب قبل تناولها.

وهنا قائمة بالفوائد الصحية للقرفة:

الهضم: القرفة جيدة لعملية الهضم لأنها مضادة للأكسدة، تناول ملعقة صغيرة من القرفة كل يوم، وخصوصًا في الصباح، يساعد على الهضم بشكل أفضل.

تحسن الدورة الدموية: القرفة هي واحدة من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد في تخفيف الدم وتحسن الدورة الدموية.

التهاب المفاصل: القرفة مضادة للالتهابات، وهي واحدة من أفضل التوابل التي تساعد على الحد من آلام التهاب المفاصل، لذا تناول ملعقة واحدة من مسحوق القرفة مع الماء الدافئ مرة واحدة في اليوم.

توفر الطاقة: ملعقة صغيرة من القرفة تُغلَى وتُشرَب كالشاي حيث تساعد على تجنب الشعور بالتعب وتوفر الطاقة.

تمنع أمراض القلب: نظرًا لخصائص القرفة المضادة للأكسدة، فهي تساعد على منع تراكم الكولسترول السيئ في الجسم، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب.

عدوى الجهاز التنفسي: نظرًا لخصائص القرفة المضادة للجراثيم، فإنها تساعد على تدمير الفطريات التي تسبب العدوى.

تخفيف الوزن: وقد خلصت العديد من الدراسات أن القرفة تساعد في فقدان الوزن، كل ما تحتاج إليه هو ملعقة من مسحوق القرفة في كوب من الماء الدافئ في الصباح.

print

المصدر : وكالات