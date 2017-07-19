فياض: هذه السلسلة هي أفضل الممكن والزيادات المقرة ليست عابرة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، ان السلسلة التي أقرت هي افضل الممكن، مشيرا الى ان الزيادات المقرة ليست عابرة بل ذات مستوى على الصعيد الاقتصادي والمعيشي داعيا الحكومة الى التحرك عبر اجهزتها الرقابية لوقف زيادة الأسعار مما يفرغ السلسلة من محتواها نتيجة السياسيات الاقتصادية الجشعة، ودعا الى التعجيل في اقرار الموازنة التي باتت في مراحلها الأخيرة ولا حجة لعدم اقرارها.

وكشف فياض في مؤتمر صحفي، ان حزب الله عارض الـ TVA على الشرائح الفقيرة والمستضعفة، لكن اللعبة البرلمانية هي التي حكمت، لافتا الى ان المشكلة الاساسية هي قطع الحساب التي هناك خلاف على كيفية ايجاد المخرج لها، مؤكدا ان كتلة الوفاء للمقاومة بلورت حلا دستوريا قانونيا في هذا الاطار، ستعلنه في حينه.

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المصدر : وكالات