فياض: هناك شبه توافق وطني حول السلسلة

اكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض ان “سلسلة الرتب والرواتب ستقر وسيتم الالتزام في اصدار الموازنة خلال اسابيع، والسلسلة ستسير باتجاه التطبيق بمعزل عن اي امر آخر”.

وفي مداخلة من مجلس النواب على قناة الـNBN، اشار الى ان الموضوع سار بالاتجاه الصحيح رغم عدم وجود توافق وطني كامل لكن هذا لا يعيق اصدار السلسلة، داعيا الى اقرار موضوع المتقاعدين بمعزل عن اي خلاف، والامر لن يتحول الى عائق في اصدار الموازنة.

ولفت الى ان السلسلة تسير وحدها تلقائيا، وهناك شبه توافق وطني، مؤكدا ان الكتل ستلتزم ان تصدر الموازنة خلال اسابيع.