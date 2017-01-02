فيتسل يعلن انتقاله إلى الدوري الصيني ويعتذر ليوفنتوس

أعلن البلجيكي أكسيل فيتسل نجم زينت عن انتقاله إلى فريق تياينجين جوانجيان الصيني الذي يدربه الإيطالي فابيو كانفارو بعد حصوله على عرض مغري جداً.

وكان من المفترض انتقال فيتسل إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لكن تلقيه عرض صيني ضخم أجبره على تغيير قراره.

وقال فيتسل في تصريحات أبرزتها صحيفة توتو سبورت الإيطالية “عدم التوقيع ليوفنتوس كان خياراً صعباً للغاية لأنه نادٍ كبير، لكنني تلقيت عرضاً لا يمكن رفضه، فقد فكرت في عائلتي أيضاً”.

وتابع “يوفنتوس تعامل معي بشكل لطيف للغاية، لا يسعني سوى أن أشكرهم وأقدم اعتذاري لكل من كان ينتظرني، سأشجع يوفنتوس وأتمنى فوزه في دوري الأبطال، ومن يعلم ربما نلتقي في المستقبل”.

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المصدر : وكالات