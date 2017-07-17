فيتور بايا: سيميدو يستطيع التفوق على داني ألفيس !

أكد حارس مرمى برشلونة والمنتخب البرتغالي السابق فيتور بايا بأن مواطنه واللاعب الجديد للفريق الكتالوني نيلسون سيميدو يستطيع التفوق على البرازيلي داني ألفيس.

وتألق داني ألفيس في صفوف برشلونة من عام 2008 حتى عام 2016 قبل رحيله إلى يوفنتوس ومن ثم باريس سان جيرمان، وبعد ذلك قرر النادي التوقيع مع سيميدو في الصيف الحالي مقابل 30 مليون يورو من سبورتينج لشبونة لتعويضه.



وقال بايا عن سيميدو “نيلسون لاعب شاب وسريع جداً في الهجوم لكن عليه تحسين بعض الجوانب الدفاعية، اللاعب لا يزال صغيراً وعليه التحسن للحصول على صفقات داني ألفيس”.

وأضاف “سيميدو يستطيع التفوق على ألفيس ويمتلك المقومات التي تجعله يفعل ذلك لكن يحتاج للوقت للتأقلم في برشلونة”.

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المصدر : وكالات