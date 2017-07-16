فيدرر يحرز لقب بطولة ويمبلدون للمرة الثامنة في تاريخه

توج اللاعب السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث بلقب فردي الرجال في منافسات بطولة ويمبلدون للتنس ثالث البطولات الأربع الكبرى ، اليوم الأحد.

وتمكن فيدرر من تحقيق لقب البطولة للمرة الثامنة في تاريخه ، بعدما تغلب على منافسه الكرواتي مارين سيليتش بواقع ثلاث مجموعات دون مقابل تفاصيلهما 6-3 و 6-1 و 6-4.

وبهذا الفوز فإن فيدرر رفع رصيده من عدد الألقاب في البطولات الكبرى إلى (19 لقبا) مبتعدا بفارق 4 ألقاب عن رافاييل نادال الثاني (15 لقبا).

كما أن النجم السويسري حقق اللقب الثامن في ويمبلدون لينفرد بالرقم القياسي بعدما كان يتساوى مع اللاعب الأمريكي السابق بيت سامبراس (7 ألقاب).

وهذا اللقب رقم 93 لفيدرر في كل البطولات خلال مسيرته الممتدة منذ عام 1998.

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المصدر : NBN