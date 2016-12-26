بالفيديو … رونالدو يخرج عن طوره بسبب نجله

خرج البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، عن طوره، عندما كان يحاول تعليم نجله الصغير، كيف ينطق اسمه بالشكل الصحيح.

وطلب الدون رونالدو من ابنه أن يأخذ نفسا عميقا، ويقول: “مرحبا، اسمي كريستيانو رونالدو جونيور، وهذا والدي”.

فرد كريستيانو الصغير بالقول: “مرحبا، أنا كريستيانو، نجل ..، اسمي كريستيانو سانتوس”.

ليخرج النجم رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2016، عن طوره قليلا، ليقول “يا رباه”، وتابع: “ألا تعرف كيف تقول اسمك يا ولدي؟”.

وبعد أن ردد الصغير، من جديد: “كريستيانو سانتوس”، أجابه والده “ليس كريستيانو سانتوس يا ولد، وليس أفيرو”.

ومن ثم قال له الدون، وبنوع من الغضب: ” كريستيانو رونالدو دوس سانتوس”.

وبعد، أخذ ورد، قال الصغير أن اسمه “كريستيانو جونيور”، ليرضي بذلك والده.

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المصدر : وكالات