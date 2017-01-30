فيديو يصدم العالم لنمر يفترس رجلا امام زوجته وابنته

ثاني خبر منتشر منذ أمس في معظم العالم، بعد ردود الفعل على قرار ترمب المانع مواطني 7 دول إسلامية من دخول أميركا، هو عن رجل التهمه نمر على مرأى من زوجته وابنته الطفلة في حديقة مدينة Ningbo للحيوان بالصين المصدومة مع العالم من فيديو ظهر لمصرعه أمس الأحد.

قنوات “يوتيوبية” بالعشرات، نقلت الفيديو بمعظم اللغات عن موقع قناة ntdtvالصينية، وفيه نسمع صراخ الزوجة وعويلها في بدايته، كما وصراخ عدد من مرتادي الحديقة الواقعة في مقاطعة Zhejiang بالشرق الصيني، حين انقض واحد من 3 نمور استفردوا بالرجل المجهولة هويته، وأمسك بعنقه غارزا أنيابه فيه.

تفاصيل الخبر واردة منذ أمس بصحيفة South China Morning Post الإنجليزية اللغة بالصين، وبخبرها الذي طالعته “العربية.نت” في موقعها، كما بتفاصيل جديدة في مواقع وسائل إعلام أجنبية، منها صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، شرحت أن الرجل ابتعد عن زوجته وابنته وعبر حاجزاً مائياً يفصل الزوار عن موقع عيش النمور التي كانت تتناول طعامها، وحين دنا منها أكثر هاجمه نمر منها وسيطر عليه للحال، عندها بدأ الصراخ والعويل.

وفتحت الشرطة تحقيقاً

وأسرع حراس في حديقة “نينغبو” للحيوان إلى استخدام مفرقعات أسهم نارية، كما وخراطيم مياه عملاقة لتفرقة النمور وإخافتها، خصوصا الممسك بالرجل الذي نراه يتلوى في فيديو أكثر وضوحا، تبثه “العربية.نت” أدناه، إلا أن النمر استمر بما كان ممعنا فيه من الافتراس، وظل يسحب الرجل ويعضعض فيه، والرجل يصرخ ويتلوى، إلى أن وجد الحراس حلا.

الحل السريع لإنقاذ الرجل من أنياب النمر، جاء متأخرا بعض الشيء، بإطلاق رصاصتين على النمر المعاند من بندقية أوتوماتيكة وقتله، وحين ابتعد النمران الآخران، هرع الحرس إلى المكان وسحبوا الرجل الذي نقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى قريب، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله إليه مغطى الوجه بالدم. فيما ذكر موقع إخباري آخر، هو The Beijing News أن الشرطة فتحت تحقيقاً، بدأ باطلاعها على شريطي فيديو صورهما زائران للحديقة وقت الحادث.. تنوي معرفة السبب الذي حمل الرجل على إيقاع نفسه بالتهلكة.

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المصدر : NBN