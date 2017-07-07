فيراتي يريد برشلونة.. وشروط للتعاقد مع بيليرين

أكد رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو أن إدارة باريس سان جيرمان لا تقبل التفاوض مع برشلونة بشأن لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي رغم أن الأخير يريد الرحيل عن النادي والانضمام للبارسا.

وقال بارتوميو “نريد التعاقد مع لاعبين أو ثلاثة، فيراتي يريد الانضمام لبرشلونة لكن إدارة باريس سان جيرمان ترفض التفاوض معنا إلا أن الميركاتو ما زال طويلاً”.

وأضاف “إدارة باريس تقول أنها غير مستعدة للتخلي عن فيراتي ولا يوجد شرط جزائي في عقد اللاعب ولا يريدون التخلي عنه إلا عندما ينتهي عقده”.

وعن التعاقدات الأخرى، قال بارتوميو “نريد التوقيع مع لاعب وسط ومهاجم ويمكن أكثر أو أقل، قد نستعيد بيليرين لكن ليس بأي سعر لأن استعادة اللاعبين مثل بيكيه وألبا وفابريجاس كانت ناجحة، سيبايوس ؟ هو لاعب لريال بيتيس ولا استطيع التحدث عن لاعب في نادي أخر”.

وعند سؤاله عن اللاماسيا، قال “لقد تم تصعيد مارلون وفالفيردي سيقوم بالعمل مع بعض اللاعبين خلال فترة التحضير وسيقرر إذا أراد أحدهم”.

print

المصدر : NBN