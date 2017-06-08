فيراتي يضع أكثر من شرط للموافقة على الانتقال لبرشلونة

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن الإيطالي ماركو فيراتي متوسط ميدان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد وضع أكثر من شرط مقابل موافقته على الانضمام لصفوف برشلونة.

ويعتبر فيراتي أحد أهداف برشلونة الرئيسية في الميركاتو الصيفي بجانب الإسباني هيكتور بيليرين لاعب آرسنال الإنجليزي.

وذكر موقع “Diario gol” الإسباني أن فيراتي وضع شروطاً مقابل الموافقة على الرحيل عن باريس سان جيرمان، بالرغم من تصريح وكيل أعماله بأنه لن ينضم لبرشلونة.

وأشار الموقع أن أولى هذه الشروط أن يكون قائد خط الوسط بعد رحيل آندرياس إنيستا عقب انتهاء عقده الصيف المقبل.

وأضاف الموقع أن من ضمن شروطه أيضاً الحصول على راتب سنوي كبير بالإضافة للتعاقد مع لاعبين كبار من أجل المنافسة على جميع الألقاب.

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المصدر : وكالات