فيراتي يقترب أكثر من برشلونة .. وهذا الدليل !

تلقى نادي برشلونة أخباراً سارة وذلك ببدء نادي باريس سان جيرمان بالبحث عن لاعب جديد لتعويض الرحيل المتوقع للاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.

ودخل نادي برشلونة مرحلة متقدمة من أجل الحصول على توقيع فيراتي في ظل رغبة اللاعب بالرحيل عن النادي وهذا الأمر صعب المهمة على الباريسيين من أجل الحفاظ عليه.

وبحسب ما أكدته صحيفة “ليكيب” الفرنسية الجمعة فإن إدارة بدأت المفاوضات من أجل التوقيع مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو من موناكو لتعويض رحيل فيراتي.

ومن المتوقع أن تكلف صفقة فيراتي خزائن النادي الكتالوني مبلغ 80-100 مليون يورو كما يطلب النادي الباريسي.

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المصدر : NBN