“فيسبوك” يخطط لإطلاق تطبيق جديد مخصص للفيديو

كشفت شركة “فيسبوك” عن خطتها لإطلاق تطبيق جديد موجه لمحبي محتوى الفيديو وتسجيل المقاطع والبث المباشر على الشبكة الاجتماعية.

وسيوفر التطبيق الجديد إمكانية البث المباشر بالفيديو بالإضافة لتقديم حزمة أدوات جديدة لإنشاء مقدمات ونهايات الفيديو بشكل احترافي وبسهولة، مع ملصقات وإطارات مخصصة والمزيد من الأشياء التي يمكن وضعها على الفيديوهات لتمييزها.

وستستهدف فيس بوك من التطبيق الجديد التوجه لشريحة المشاهير أو الشخصيات العامة ومن لديهم عدد كبير من المتابعين، لذا سيقدم تبويب خاص يدعى المجتمع يمكن من خلاله التفاعل مع المتابعين والمعجبين على عدة خدمات مثل فيس بوك وانستغرام ومسنجر. كما سيقدم التطبيق إحصائيات ورؤى حول أداء الفيديوهات والمتابعين وكيفية مشاهدتهم.

يمكن القول أن التطبيق الجديد يشبه فكرة تطبيق Mentions لكنه مخصص أكثر للفيديوهات وهو ما سيكون مستقبل فيس بوك بوضوح حيث تركز الشركة كل جهودها بهذا المجال.

لا نعرف بعد اسم التطبيق أو تصميمه أو تفاصيل أكثر عنه سوى أنه سيتاح في وقت لاحق من هذا العام، وحينها سنخبركم به بكل تأكيد.

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المصدر : NBN