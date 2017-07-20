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في حال بيع نيمار لباريس سان جيرمان .. برشلونة يريد التعاقد مع مبابي وفيراتي

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة
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في حال بيع نيمار لباريس سان جيرمان .. برشلونة يريد التعاقد مع مبابي وفيراتي

أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن إدارة برشلونة تنوي التوقيع مع الثنائي الفرنسي كيليان مبابي والإيطالي ماركو فيراتي من صفوف موناكو وباريس سان جيرمان.

وازدادت خلال الساعات الماضية فرص انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان بصفقة تعتبر الأغلى في تاريخ كرة القدم.
ويسعى النادي الباريسي للتوقيع مع نيمار عن طريق فسخ عقده بدفع مبلغ 222 مليون يورو لبرشلونة في ظل رفض الإدارة الكتالونية التخلي عنه.

ولا تنوي إدارة برشلونة التفريط بنيمار في ظل اقتناعها بأن النادي يعتبر مناسب ليكون اللاعب البرازيلي الأفضل في العالم بعد اعتزال ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو.

إلا أن الديلي ميل أكدت بأن رحيل نيمار سيجعل برشلونة قادراً على التوقيع مع كيليان مبابي لتعويضه بجانب تعزيز خط الوسط بماركو فيراتي.

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المصدر : NBN

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